Kayseri’de etkili olan şiddetli rüzgar günlük yaşamı sekteye uğratırken, Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde Seher Bulvarı üzerinde bulunan bir ağaç kökünden koparak refüje devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “İlimiz genelinde bugün, pazartesi, salı ve çarşamba günleri rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/sa, yer yer tam fırtına 90 km/sa ve üzeri) eseceği öngörülmektedir. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba-baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde kar savrulması ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”