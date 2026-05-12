Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla firari suçluların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, uzun süredir aranan bir ismin izine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında tam 70 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. (31) isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının, çok sayıda dosyadan suç kaydının bulunduğu ve uzun süredir adaletten kaçtığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen G.S., hakkındaki gıyabi tutuklama kararının vicahiye çevrilmesiyle birlikte cezaevine teslim edildi.

Kayseri polisinin, halkın mal ve can güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı.