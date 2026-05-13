Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan yargılandığı davalarda toplamda 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki L.U.’nun peşine düştü. Firari kadının saklandığı adresi teknik ve fiziki takiple belirleyen emniyet güçleri, operasyon için düğmeye bastı.
OPERASYONLA YAKALANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Belirlenen adrese düzenlenen baskında L.U., polisten kaçamadan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü kadın, kesinleşen cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.