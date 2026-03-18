Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.D. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı yola geçti.

Otomobili durduramayan M.D. bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük ölçüde maddi hasar oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, M.D. sağlık ekiplerinin tedavisini reddetmesi dikkat çekti.

Ayrıca M.D., kazadan dakikalar sonra ailesini arayarak ekipleri ve otomobilin son halini gösterdi. Kaza yapan M.D.’ye ailesi alkollü olup olmadığını sorarken, M.D. uykulu olduğunu belirtti. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.