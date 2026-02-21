Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.P.’nin saklandığı adres tespit edildi.
Saklandığı adreste yakalandı
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 52 yaşındaki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.