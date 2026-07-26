Kayseri’de, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Yeraltı Çarşısı’nda saat 15.00’da meydana gelen olayda, yapımı devam eden engelli asansörü inşaatında beton mikserinin pompası patladı.

Kayseri’de feci olay: Beton mikserinin pompası patladı, üzerine dökülen harçla yaralandı - Resim : 1

ÜZERİNE HARÇ DÖKÜLDÜ!

Bu sırada aşağıdan geçen ve ismi öğrenilemeyen kişi, üzerine harç dökülmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, tedavisinin ardından da taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.