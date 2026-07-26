Kayseri’de, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Yeraltı Çarşısı’nda saat 15.00’da meydana gelen olayda, yapımı devam eden engelli asansörü inşaatında beton mikserinin pompası patladı.
ÜZERİNE HARÇ DÖKÜLDÜ!
Bu sırada aşağıdan geçen ve ismi öğrenilemeyen kişi, üzerine harç dökülmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, tedavisinin ardından da taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.