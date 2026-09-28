Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kayseri'de feci kaza ucuz atlatıldı: Otomobil tramvay durağına daldı

Kayseri'de feci kaza ucuz atlatıldı: Otomobil tramvay durağına daldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tramvay durağına çarptığı kazada sürücü yaralandı. Çarpışma anında durakta bekleyen yayaların olmaması olası bir facianın önüne geçerken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Kayseri'de feci kaza ucuz atlatıldı: Otomobil tramvay durağına daldı - Resim: 1

Kaza, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K.A. idaresindeki 38 AIP 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki tramvay durağına çarptı.

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Kayseri'de feci kaza ucuz atlatıldı: Otomobil tramvay durağına daldı - Resim: 2

DURAKTA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bulvarda güvenlik önlemleri alırken, yaralı sürücü H.K.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kayseri'de feci kaza ucuz atlatıldı: Otomobil tramvay durağına daldı - Resim: 3

Otomobilin çarptığı noktada o sırada hiçbir yayanın bulunmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

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Kayseri'de feci kaza ucuz atlatıldı: Otomobil tramvay durağına daldı - Resim: 4

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kontrolden çıkan aracın tramvay durağına savrulduğu tehlikeli anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Kayseri'de feci kaza ucuz atlatıldı: Otomobil tramvay durağına daldı - Resim: 5

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kayseri'de feci kaza ucuz atlatıldı: Otomobil tramvay durağına daldı - Resim: 6
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