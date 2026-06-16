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Kaynak: İHA

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (62) yönetimindeki 38 LU 253 plakalı kamyon, seyir halindeyken damperinin açılması nedeniyle köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yan yatarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, sürücü A.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.