Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası can aldı. Kazada 21 yaşındaki A.Ö. hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Kayseri-Develi kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 38 AEF 580 plakalı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan A.Ö. olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden A.Ö.'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.