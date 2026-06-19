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Kaynak: AA

Kayseri’nin merkez ilçelerinden Melikgazi'de acı bir olay yaşandı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde üzerinde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında, henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçe duvarı devrildi.

Duvarın çöktüğü esnada alanda çalışan 38 yaşındaki işçi C.G., devrilen beton blokların altında kaldı. Durumu gören çevredeki diğer çalışanların ve vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla polis, sağlık, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan uzman ekiplerin göçük altında kalan işçi üzerinde yaptığı ilk kontrollerde, C.G'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak morga konuldu.