Kayseri’de suça sürüklenen bir çocuk, Kayseri Valiliği himayesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamındaki spor okullarına kayıt olması ve Sensiz Olmaz Projesi çalışmalarına katılması şartıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 4. Sulh Ceza Hakimliği, çocuğun belirtilen şartlara uymaması halinde tutuklanabileceğine hükmetti.

Gençleri spora yönlendirmeyi amaçlayan ERVA Spor Okulları, kent genelinde 66 mahallede faaliyet gösterirken yaklaşık 16 bin lisanslı sporcuya ulaşıyor.

‘Sensiz Olmaz Projesi’ ise çocukların suça sürüklenmesini önlemeyi, risk altındaki bireyleri korumayı ve yeniden topluma kazandırmayı hedefliyor.