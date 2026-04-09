Kayseri’nin İncesu ilçesinde bir ahırda çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Yangında 12 büyükbaş hayvan telef olurken çok sayıda hayvan da yaralandı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre yangın, İncesu’ya bağlı Hamurcu Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Işık’a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye gelen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında 12 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Ayrıca birçok hayvanın da yaralandığı öğrenildi.

AHIR SAHİBİ YARDIM İSTEDİ

Yangın sonrası büyük maddi zarara uğradığını belirten hayvan sahibi Mehmet Işık, yetkililerden destek talebinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.