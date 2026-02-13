Yeni yıl ile beraber ücretlere zamlar gelmeye devam ediyor. Bu sefer Kayseri’de berber ve kuaför ücretlerine zam yapıldı. Zamla beraber saç kesim ücreti 700 TL oldu.

Açıklanan fiyat listesi ise şu şekilde;

Saç ve sakal yıkama fön 700 TL

Saç ve sakal 500 TL

Saç kesimi 400 TL

Modern saç kesimi 450 TL

Sakal kesimi 250 TL

Modern sakal kesimi 300 TL

Saç yıkama fön 250 TL

Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas 260 TL

Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine 210 TL

Saç boyama bin 500 TL, bıyık boyama 250 TL

Sprey sıkma 200 TL

Damat tıraşı 3 bin TL

Maske 200 TL

Ağda (kulak, yüz) 200 TL

Jöle ile saça şekil verme 150 TL

Ense düzeltme 150 TL

Keratin-botox bin TL ve cilt bakımı ve maskesi de 375 TL