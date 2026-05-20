Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle bazı vatandaşlar kendilerini balkon ve pencerelere attı.

Yangın, Gülük Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bodrumda bulunan atık malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

VATANDAŞLAR BALKONLARA ÇIKTI

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle bina sakinleri büyük korku yaşadı. Yoğun dumanın binayı sarması üzerine bazı vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak yardım bekledi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından ekipler çalışmalarını tamamladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.