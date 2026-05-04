Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, çaldığı özel halk otobüsüyle kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası şahsa toplamda 48 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Yukarı Mahalle Hacı Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç. idaresindeki 38 AB 018 plakalı özel halk otobüsü, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerde, sürücü T.Ç.’nin 2 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Kuralları ihlal eden sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 48 bin 500 TL para cezası kesildi.

Kaza ile ilgili işlemler sürerken, olaydan yaklaşık yarım saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir özel halk otobüsünün çalındığına dair ihbar düştü. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda; Barbaros Mahallesi Er Sokak’tan çalındığı bildirilen aracın, T.Ç.’nin kaza yaptığı otobüs olduğu anlaşıldı.

Şüpheli T.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazada maddi hasar alan halk otobüsü, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.