Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı’nda seyir halinde bulunan elektrikli otomobilde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede aracı sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevler içindeki araca yangın battaniyesi örterek müdahalede bulundu. Ardından aracın alt bölümüne su sıkılarak yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Öte yandan, aracın trafik ışıklarında beklediği sırada alev aldığı ve ekiplerin yangın battaniyesiyle müdahale ettiği anların çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.