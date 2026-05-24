Kayseri’de çeşitli suçlardan uzun süredir aranan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, hakkında ‘hırsızlık’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplam 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y.’nin saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 21 yaşındaki hükümlüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra cezaevine teslim edildi.