Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda hakkında ‘konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma’ suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki N.G. , hakkında ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘hırsızlık' suçlarından 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki A.T. ve hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 yaşındaki K.K. yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.