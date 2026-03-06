Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan 4 Haziran 2024 tarihinde eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşen ve Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen’in şehit olduğu SF-260D tipi eğitim uçağına ilişkin hukuki süreç sonuçlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Kararda, uçağın düşüşüne dair net bir teknik bulguya ulaşılamamasının temel nedenleri şöyle sıralandı:

Veri Kaydı Eksikliği: Uçakta kokpit içi ses kayıt ve uçuş hareketlerini kaydeden veri kayıt cihazlarının bulunmaması, kazanın çözümlenmesini zorlaştırdı.

Enkaz Durumu: Kaza sonrası enkazın büyük oranda yanması, teknik incelemeyi sınırladı.

Ani Kontrol Kaybı: Pilotların herhangi bir acil durum bildirimi yapmadan uçağın kontrolünü kaybetmesi ve mevcut irtifanın uçağı kurtarmak için yetersiz kalması, raporun odaklandığı noktalar oldu.

Uçağın mekanik aksamı veya bakım süreçlerinde de bir ihmale rastlanmadığı vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda ihmali ya da kusuru olan bir durum tespit edilememiştir. Soruşturma ve kovuşturma yapılmasını gerektirir herhangi bir suç unsuru bulunmadığı anlaşıldığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir."