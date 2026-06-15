İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.T. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.T., cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 16 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
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