İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.T. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.T., cezaevine teslim edildi.