Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.O. yakalandı.

Şahsın yapılan üst aramasında 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.