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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde haksız kazanç ve vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü istihbarat çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Ekipler, bir şahsın kurduğu özel mekanizmalar ve otomatik makineler vasıtasıyla seri şekilde sigara dolumu yaptığını ve bu kaçak ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

ŞAFAK BASKININDA ELE GEÇİRİLENLER EZBER BOZDU

Şüphelinin saklandığı ve imalathane olarak kullandığı ikamet adresini hassas çalışmalarla belirleyen KOM ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Adrese düzenlenen baskında 33 yaşındaki S.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen kaçak malzemelerin miktarı ise dikkat çekti:

1 milyon 50 bin adet boş ve doldurulmuş makaron (sigara kağıdı), 394 kilogram gümrük kaçağı tütün,

Seri üretimde kullanılan 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Operasyonun ardından ele geçirilen milyonlarca makaron ve yüzlerce kilo tütüne polis ekiplerince el konulurken, suçüstü yakalanan S.K. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yetkililer, gözaltına alınan şüpheli S.K. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan başlatılan adli işlemlerin tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.