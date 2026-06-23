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Kaynak: İHA

Yapılan kontrollerde fiyat etiketleri, ürün gramajları ve raf-kasa fiyat uyumu detaylı şekilde incelendi.

Tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, zincir marketlerde kapsamlı incelemelerde bulunarak işletmelerin yasal düzenlemelere uygunluğunu denetledi.

Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile ULAKBELL İletişim Sistemi üzerinden vatandaşlardan iletilen talep, öneri, ihbar ve şikâyetler doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin etiket bilgilerinin doğruluğu, gramaj uygunluğu ve raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki tutarlılık kontrol edildi.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, tespit edilen eksiklik ve usulsüzlükler hakkında tutanak tutulurken gerekli idari işlemler de başlatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan gelen bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini belirterek, tüketici haklarının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.