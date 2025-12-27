Kara yollarının bazı bölümlerinde temizleme çalışması yapan belediye ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da hazır bulundu.

Öte yandan, İç Anadolu'nun zirvesi olarak nitelendirilen 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nda da kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

ÇATILARIN ÜZERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yozgat kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sürücüleri buzlanmaya karşı uyararak, yola çıkacak vatandaşların kış lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.