Kayseri ve Kırşehir'de, kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

KAYSERİ

Kayseri merkeze bağlı Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde kurulan canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Kocasinan ilçesi Erkilet Bülbülpınarı Kurban Satış ve Kesim Alanı'na gelen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Hareketliliğin bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

KIRŞEHİR

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, buraya gelen büyükbaş hayvanların yüzde 60'ının satıldığını söyledi.

Genelde vatandaşların büyükbaş hayvanlara yöneldiğini belirten Çelik, "Şu anda pazarda 1200 civarında büyükbaş, 2 bin 500 civarında da küçükbaş hayvan kaldı. Pazardaki küçükbaş hayvanların yüzde 50'den fazlası satıldı." dedi.

Besici Asım Bıyıklı da "Dün 15 büyükbaş hayvanımız vardı, 7 tane kaldı. Bugün 10 hayvan daha getireceğiz. İnşallah hepsini satacağız." ifadelerini kullandı.

Besici Halil Eflatun ise pazara 100'e yakın küçükbaş hayvan getirdiğini ve fiyatların 23-25 bin lira arasında değiştiğini belirtti.