İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ

Kayseri, 2027 yılı için TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edildi. Karar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklama, şehrin kültürel mirası, tarihî birikimi ve Türk dünyasıyla olan güçlü bağları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

KARARIN DUYURULMASI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Elhamdülillah.. Tüm hemşehrilerimle mutluluk dolu bir haberi paylaşıyorum. Kadim geçmişi, köklü kültürü ve güçlü değerleriyle gönüllere taht kuran güzel şehrimiz, 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu.”

KAYSERİ’NİN KÜLTÜREL ROLÜ

Büyükkılıç açıklamasında Kayseri’nin tarihî kimliğine dikkat çekerek, şehrin geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirasa vurgu yaptı.

“Biz bu şehrin sokaklarında büyüdük, bu toprağın hikâyeleriyle yoğrulduk. Şimdi ise Kayseri’miz, Türk dünyasının kalbi olacak.” ifadelerini kullanan Büyükkılıç, kararın önemine işaret etti.

Açıklama, Kayseri’de ve Türk dünyası kültür çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Kararın, şehrin uluslararası kültürel görünürlüğünü artırması bekleniyor.

KÜLTÜREL VE TURİSTİK BEKLENTİLER

Uzmanlar, TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkentliği sürecinin Kayseri’nin kültürel etkinliklerine, turizm potansiyeline ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını değerlendiriyor.

Kayseri’nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ardından, şehirde yıl boyunca çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve Türk dünyasıyla iş birliğinin artması bekleniyor.