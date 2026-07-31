Kaynak: İHA

Avrupa ile Afrika hattındaki göçmen kuşların ana rotası üzerinde yer alan ve Kayseri’nin Develi, Yeşilhisar ile Yahyalı ilçeleri arasında konumlanan Sultan Sazlığı, bol yağışlı dönemin ardından eski canlılığına kavuştu. Geçtiğimiz sene yaşanan kuraklık nedeniyle suların çekildiği bölge, bu yıl kaydedilen yağış miktarı sayesinde tekrar suyla doldu.

2020 senesinde "Kesin korunacak hassas alan" statüsüne alınan ve 301 farklı kuş türüne barınak sağlayan alan, zengin su canlısı popülasyonuyla da dikkat çekiyor. Kuraklık döneminde karada kalan gezinti kayıkları, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte tekrar göle indirildi. Doğa harikası bölgenin son durumu havadan görüntülendi.

Bölge esnaflarından Doğukan Atasoy, yaşanan değişimin sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Geçen yıl yağışlar olmadığı için hiç kimse yoktu zaten burada. Bu sene biraz daha suyun doluluğundan dolayı kuş çeşitlerimiz burada var. Suyun yükselmesiyle çok değerli bir değişiklik oldu. Hem turizm hem ekonomik anlamda hem de canlılar anlamında bayağı bir değişiklik oldu. Biz yurtdışından ve yurt içinden gelecek vatandaşları burada daha çok görmek isteriz."

Sultan Sazlığı'nın yeniden suyla dolması, bölgedeki ekolojik dengeyi güçlendirirken doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için de beklentileri artırdı.