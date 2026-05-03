Kayseri’nin gastronomi mirasını geleceğe taşıyan önemli isimlerden biri olan girişimci Hülya Tiritoğlu, "Çemen’s" markasıyla İstanbul’da lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Kayseri’de başlayan bu mutfak diyaloğu, şimdi Eataly’nin modern atmosferinde yöresel bir şölene dönüşüyor.

BAŞLANGIÇTAN TATLIYA TAMAMEN YÖRESEL SEÇKİLER

Dünya'nın haberine göre; 13 Mayıs’a kadar sürecek olan etkinlikte sunulan mönü, Kayseri mutfağının en seçkin örneklerini barındırıyor. Tadım serüveni şu lezzetlerle şekilleniyor:

Çorbalar: Kuru bamya çorbası, börekaşı ve un çorbası.

Ara Sıcaklar: Kağıtta pastırma, paçanga böreği, tandır böreği, sucuk içi ve tavada sucuk.

Ana Yemekler: Kayseri’nin vazgeçilmezi Yağlama ve etli yaprak sarması.

MANTININ HER HALİ BU MÖNÜDE

Kayseri denince akla gelen ilk lezzet olan mantı, bu özel mönüde geniş bir yelpazede sunuluyor. Klasik Kayseri mantısının yanı sıra; tepsi mantısı, yağ mantısı, çıtır mantı ve patatesli mantı seçenekleri misafirlerin beğenisine sunuluyor.

NEVZİNE’DEN ASİDE’YE GELENEKSEL TATLILAR

Yemek yolculuğu, Kayseri’ye özgü geleneksel tatlılarla noktalanıyor. Üzüm pekmezi ile hazırlanan meşhur Nevzine tatlısı, tereyağının pekmezle buluştuğu Aside tatlısı ve el emeği tel kadayıf, mönünün en tatlı duraklarını oluşturuyor.

1953’TEN GELEN LEZZET MİRASI

Çemen’s markasının gücü, Hülya Hanım’ın babası Ömer Başyazıcıoğlu’nun 1953 yılından bu yana Kayseri’de ürettiği köklü ürünlerden geliyor. Mönüdeki tüm yemeklerde; markanın geleneksel yöntemlerle hazırladığı pastırma, sucuk, kavurma ve füme dil gibi tescilli şarküteri ürünleri kullanılıyor.

Lezzet Takvimi: Kayseri mutfağının bu özel pop-up etkinliğini deneyimlemek isteyenler için son tarih 13 Mayıs.