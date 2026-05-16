Yasadışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağlayan ve paravan hesaplar aracılığıyla karapara trafiği yürüten şebekelere yönelik en sert darbelerden biri Kayseri'de vuruldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dev bir illegal finans ağını çökertti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda yürütülen derinlemesine teknik ve fiziki takip, yasadışı kumar sektörünün ulaştığı korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapılan dijital ve mali incelemelerde; şebekenin kontrolündeki 20 farklı yasadışı bahis sitesinde en az 263 bin tekil kişinin kumar oynadığı saptandı. Paranın izini süren siber uzmanlar, bu kirli çarkın döndürülmesi için tam 2 bin 800 ayrı IBAN adresinin paravan olarak kullanıldığını ve bu hesaplar üzerinden dönen toplam işlem hacminin 8 milyar 600 milyon TL gibi devasa bir rakama ulaştığını belgeledi.

Düğmeye basan emniyet güçleri, Kayseri odaklı olmak 19 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, banka hesaplarını ve kimlik bilgilerini yasadışı bahis şebekelerine kiralayan/kullandıran kişilerin de aralarında bulunduğu 119 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Basılan adreslerde yapılan aramalarda, örgütün dijital veri trafiğini ve muhasebe kayıtlarını barındıran çok sayıda bilgisayar, hard disk ve akıllı telefona el konuldu.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından sanıklardan 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 59 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.