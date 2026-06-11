Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde, Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, araçlarda bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.