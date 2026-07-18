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Kaynak: DHA

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi'ndeki bir serada meydana gelen olayda, onarım çalışması sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım kuru otların tutuşmasına yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Beşgöz Deresi'nin diğer tarafındaki Kadriye Mahallesi'nde yer alan zirai alana sıçradı.

BAZI TEKNELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Yangında deredeki iskele ve bağlı tekne kullanılamaz hale geldi. Alevler zeytin ağaçları ile seralara da zarar verdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Çevredeki vatandaşlar, hortumla alevlere su tutarak söndürme çalışmasına yardım etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ali Kaya, "Serada kaynak yapılırken yangın çıktı. Alevler derenin diğer tarafına da sıçradı. Kardeşimin teknesi yandı. İtfaiye yangını söndürdü" ifadelerine yer verdi.