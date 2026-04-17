İçişleri Bakanlığı, yazılı sınavı başarılı olarak geçen kaymakam adaylarının mülakat tarihlerini duyurdu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 6 Aralık 2025'te yapılan kaymakam adaylığı yazılı sınavında başarılı olan adayların mülakatlarının 4-15 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Mülakatların, İçişleri Bakanlığı Ana Binası Batı Kanadı 3. katında yer alan Konferans Salonu'nda düzenleneceği belirtildi.

Duyuruda ayrıca, adayların mülakat bilgilerine e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak ulaşabileceği kaydedildi.