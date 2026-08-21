Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat ile İnhisar Kaymakamı Esra Polat, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’i makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, Bilecik genelinde eğitim ve kültür alanında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat ve İnhisar Kaymakamı Esra Polat’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.