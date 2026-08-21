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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat ile İnhisar Kaymakamı Esra Polat, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’i makamında ziyaret etti.

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‎Gerçekleştirilen ziyarette, Bilecik genelinde eğitim ve kültür alanında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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‎İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat ve İnhisar Kaymakamı Esra Polat’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.