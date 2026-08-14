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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Sarıyazı Köyü’nü ziyaret ederek devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Tahir Yılmaz’a ziyarette İl Genel Meclis Üyeleri Orhan Uğur ve Şaban Güdem eşlik etti. Köy Muhtarı Mehmet Demir ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, köyde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Devam eden yol çalışmalarını da inceleyen Kaymakam Yılmaz, İl Özel İdaresi yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Sahada görev yapan İl Özel İdaresi personeline kolaylıklar dileyen Kaymakam Tahir Yılmaz, çalışanlara baklava ikramında bulundu.