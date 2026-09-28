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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Cuma namazı çıkışında Zafer Camii’nde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Eğitim hayatı, milli ve manevi değerler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Yerlikaya, gençlerin taleplerini dinleyerek gelecek hedeflerine ilişkin tavsiyelerde bulundu ve "Gençlerimizin her zaman yanındayız" mesajı verdi.

CAMİ AVLUSUNDA SAMİMİ BULUŞMA

Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Cuma namazının ardından Zafer Camii’nde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek anlamlı bir buluşmaya imza attı. Resmi protokol havasından uzak, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Cami avlusunda gerçekleşen buluşmada öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Yerlikaya, onların eğitim süreçleri, gelecek planları ve beklentileri hakkında sohbet ederek gençlerin düşüncelerini dinledi.

EĞİTİM VE DEĞERLER ÜZERİNE ANLAMLI SOHBET

Buluşmada özellikle eğitimin önemi, milli ve manevi değerlerin korunması, hedef belirleme ve geleceğe hazırlık konuları ön plana çıktı.

Kaymakam Yerlikaya, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, aynı zamanda güçlü bir karakterle yetişmelerinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirecek en önemli değer olduğunu ifade etti.

Sohbet boyunca öğrencilerin sorularını dinleyen Yerlikaya, onların gelecek hayallerini öğrenerek çeşitli tavsiyelerde bulundu.

"GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Öğrencilerin taleplerini dikkatle dinleyen Kaymakam Tarık Yerlikaya, devletin eğitim alanındaki desteklerinin devam ettiğini belirterek gençlere şu mesajı verdi:

"Sizler ülkemizin yarınlarısınız. Eğitim hayatınız boyunca hedeflerinize inanarak çalışın. Bizler her zaman sizlerin yanındayız ve başarılarınız için üzerimize düşen desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaymakam Yerlikaya'nın bu sözleri öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanırken, buluşma sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu.

GENÇLERLE KURULAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Sultanhanı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen bu tür buluşmaların, kamu yöneticileri ile gençler arasındaki iletişimi güçlendirmesi bakımından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildiği ortamda gerçekleşen sohbet, eğitim motivasyonunu artırırken milli ve manevi değerler ekseninde farkındalık oluşturmayı da amaçladı.

EĞİTİME VERİLEN DESTEK SÜRÜYOR

Sultanhanı Kaymakamlığı'nın öğrencilerle doğrudan temas kuran bu yaklaşımının, gençlerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediği belirtilirken, benzer etkinliklerle öğrencilerin kamu kurumlarıyla daha güçlü bağ kurmalarının da teşvik edildiği ifade edildi.

Zafer Camii'nde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını; toplumun ortak değerleri etrafında kurulan samimi diyalogların da gençlerin gelişiminde önemli bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.