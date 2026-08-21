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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullarda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, ilgili kurum müdürleriyle birlikte Söğüt Anadolu Lisesi ile Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Okullardaki bakım ve onarım faaliyetlerinin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Yayabaşı, gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine daha iyi ve sağlıklı koşullarda başlayabilmesi amacıyla okullardaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.