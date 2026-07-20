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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçe Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Genel Meclis Üyeleri Osman Pazvant ve Ahmet Konak ile İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yaman, Dudaş, Akçasu ve Borcak köylerinde tamamlanan ve yapımı devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yayabaşı, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Yayabaşı köylerdeki incelemeler sonrası “Devletimizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya ve hizmetleri yerinde değerlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.