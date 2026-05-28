İstanbul Başakşehir’de görev yapan 32 yaşındaki trafik polisi Mehmet Erbil’den acı haber geldi. Biri otizmli iki çocuk babası olan Erbil, intihar girişiminin ardından kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini sekiz gün sonra kaybetti.

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Mehmet Erbil’in ölümünün ardından ortaya atılan iddialar gündem oldu.

CHP Milletvekili Murat Bakan tarafından paylaşılan bilgilere göre Erbil’in, Başakşehir’de ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye ceza yazdığı, sürücünün ise kendisini “Kaymakamın yakınıyım” diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

İddialara göre olayın ardından Başakşehir Kaymakamı’nın İlçe Emniyet Müdürü’nü aradığı, bu görüşmeden sonra Mehmet Erbil’in amirleri tarafından baskıya maruz bırakıldığı ileri sürüldü.

Mehmet Erbil

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Paylaşımlarda, Mehmet Erbil’e “Seninle çalışmak istemiyoruz” denildiği, arkadaşlarıyla bir kafede oturduğu sırada amirinin gelerek kendisini uyardığı ve masadaki polis arkadaşlarına GBT uygulandığı iddia edildi.

Ayrıca Erbil’in görev yerinin kısa süre içinde Başakşehir’den Bağcılar’a değiştirildiği, yaşanan süreçte psikolojik baskı gördüğü öne sürüldü.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili iddiaların aydınlatılması ve sürecin tüm yönleriyle araştırılması çağrıları yapılırken, Mehmet Erbil’in ölümü meslektaşları ve yakınlarını yasa boğdu.