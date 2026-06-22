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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen dil kursu ile yurt dışı eğitim programlarına katılacak olması sebebiyle İnhisar’dan ayrıldı.

Görev süresi boyunca ilçeye “İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın” anlayışıyla hizmet ettiğini belirten Kaymakam Ünal’a bıraktığı eserler, hayata geçirdiği projeler, kurduğu gönül bağları ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaymakam Mücahit Ünal ve ailesine İnhsiar’dan ayrılırken tüm görevlerinde ve hayatlarında üstün başarılar, sağlık, huzur ve esenlikler temennisinde bulunuldu.