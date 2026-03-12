Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, ilçede görev yapan kurum amirleri, merkez mahalle muhtarları ve çeşitli birimlerde görev yapan personellerle sahur programında bir araya geldi.

İnhisar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen sahur programında ramazan ayının huzuru hep birlikte yaşandı.

Sahur vaktinin bereketini çalışma arkadaşlarıyla paylaşan Kaymakam Ünal, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan bu tür buluşmaların önemine değinerek programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.