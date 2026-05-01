Kaza, saat 13.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Karapınar Kavşağı’nda oldu. Uzunköprü’den Keşan yönüne giden A.İ.A. yönetimindeki 06 AIK 60 plakalı otomobil, kavşakta Maksutlu köyü yolundan ana yola çıkan İ.T. idaresindeki 22 LG 211 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, otomobildeki Enez Kaymakamı Merve Ayık ve G.A.A. ile hafif ticari aracın sürücüsü İ.T. ve yanındaki Z.L. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.