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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, kurum amirleriyle birlikte Gölpazarı’nın tarihi ve doğal güzelliklerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Sakarya Nehri üzerinde yer alan ve ilçe merkezini Vezirhan’a bağlayan eski yol güzergâhındaki Tarihi Demirköprü ziyaret edildi. Uzun yıllar boyunca bölgenin ulaşım ve ticaret hayatında önemli bir rol üstlenen köprü, taş yığma ayakları ve demir konstrüksiyonuyla dönemin mühendislik anlayışını günümüze taşıyan önemli yapılar arasında yer alıyor.

Ardından Meryem Dağı’nda incelemelerde bulunan Kaymakam Titiz ve beraberindeki heyet, bölgenin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Meryem Dağı, yamaç paraşütüne elverişli yapısıyla doğa ve macera tutkunlarının ilgisini çeken önemli destinasyonlar arasında bulunuyor.

Ziyaretler sırasında bölgenin mevcut durumu yerinde incelenirken, tarihi ve doğal değerlerin ilçenin tanıtımına sağlayacağı katkılar ile bu alanların daha etkin değerlendirilmesine yönelik hususlar ele alındı.