Güzelyurt Kaymakamı Süleyman Arat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Miray Sarılmaz’a devretti. Makamda taleplerini ileten Sarılmaz, okul yöneticilerine çeşitli talimatlar verdi.

MAKAMDA TEMSİLİ DEVİR GERÇEKLEŞTİ

Etkinlik kapsamında Kaymakamlık makamına gelen öğrenci Miray Sarılmaz, temsili olarak kaymakamlık görevini üstlendi. Kaymakam Süleyman Arat, koltuğunu devrederken 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen özel bir gün olduğuna dikkat çekti.

Sarılmaz, makamda bulunduğu süre içerisinde okul müdürü ve öğretmenine yönelik taleplerini iletti. Öğrenci, eğitim ortamına ilişkin çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunarak ilgili kişilere talimat verdi.

23 NİSAN VURGUSU

Programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapıldı. Yetkililer, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

KUTLAMA MESAJI

Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.

GELECEĞE YÖNELİK MESAJ

Temsili makam devri etkinliğinin, çocuklarda farkındalık oluşturmayı ve milli egemenlik bilincini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Benzer etkinliklerin ilerleyen yıllarda da devam edeceği ifade edildi.