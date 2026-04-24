23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’un Ortaköy ilçesinde de temsili makam devri töreni gerçekleştirildi. Ortaköy Kaymakamlığı’nda düzenlenen program kapsamında Kaymakam Burak Şapoğlu, makam koltuğunu Ortaköy 100. Yıl İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri Halil Efe Sarıbal ve Esra Özönal’a devretti. Etkinlik, çocukların yönetime temsili katılımını simgeleyen anlamlı görüntülere sahne oldu.

ÇOCUKLARA TEMSİLİ YÖNETİM DENEYİMİ

Törende makam koltuğuna oturan öğrenciler, kısa süreliğine kaymakamlık görevini üstlenerek çeşitli temsili değerlendirmelerde bulundu. Kaymakam Burak Şapoğlu, çocukların bu özel günde makamı devralmasının 23 Nisan’ın anlam ve önemine uygun olduğunu ifade etti.

Törende öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgi ve verilen temsili görev nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi. Ortaköy Kaymakamlığı yetkilileri ise etkinliğin çocukların devlet yönetimi bilinci kazanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

23 NİSAN’IN ANLAMINA VURGU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Temsili makam devri törenleri ise çocukların yönetime katılım bilincini pekiştiren geleneksel uygulamalar arasında yer alıyor.

Ortaköy’de gerçekleştirilen program da bu kapsamda değerlendirilirken, öğrencilerin protokol makamında ağırlanması günün önemini pekiştirdi.

ORTAKÖY’DE BAYRAM COŞKUSU

İlçe genelinde düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde okul ziyaretleri, törenler ve çeşitli kutlama programları gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamındaki devir teslim töreni, günün en dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu ve milli bayram bilincini güçlendirdiğini ifade etti.

GELECEĞE YÖNELİK MESAJ

23 Nisan kapsamında gerçekleştirilen temsili makam devri törenlerinin, çocukların ilerleyen yıllarda toplumsal sorumluluk bilinci kazanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Ortaköy’de düzenlenen programın ardından benzer etkinliklerin ilçede geleneksel olarak sürdürülmesi bekleniyor.