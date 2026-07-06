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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevine atanan Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçedeki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla yayımladığı veda mesajında Osmanelililere teşekkür ederek helallik istedi.

18 Kasım 2024 tarihinde başladığı Osmaneli Kaymakamlığı görevini, 16 Haziran 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle tamamladığını belirten Kılıç, görev süresi boyunca vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Kılıç, kamu kurumları, yerel yönetimler, muhtarlar ve vatandaşlarla güçlü bir dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirterek, adalet, tarafsızlık, eşitlik ve hoşgörü ilkelerini hizmetlerinin temel dayanağı yaptıklarını vurguladı. Vatandaşların sorunlarının çözümünde sonuç odaklı bir yaklaşım sergilediklerini kaydeden Kılıç, devlet kapılarının herkese açık tutulmasına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Görev süresince özellikle Osmaneli'nde yaşanan yangın afetlerinin ardından devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini hatırlatan Kılıç, bu süreçte sergilenen birlik ve beraberliğin ilçenin güçlü dayanışma ruhunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Osmaneli'nin tarihi, doğal güzellikleri, tarımsal zenginlikleri ve misafirperver insanlarıyla gönlünde her zaman özel bir yere sahip olacağını belirten Kılıç, ilçeden yalnızca bir kaymakam olarak değil, kendisini Osmaneli'nin bir parçası olarak gören bir hemşehri gibi ayrıldığını söyledi.

Mesajında bunun bir veda değil, gönül bağının devam edeceğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Kılıç, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başta olmak üzere, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e, tüm kamu kurumlarına, belediye yönetimine, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti temsilcilerine, basın mensuplarına, esnafa ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Veda mesajını Osmanelililerden helallik isteyerek tamamlayan Abdüssamed Kılıç, "Tüm Osmanelili hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini diliyor, ben de herkese hakkımı helal ediyorum. Allah'a emanet olunuz." ifadelerini kullandı.