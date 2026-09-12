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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 17 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki imar yolunun sıcak asfalt yapım çalışmalarının, bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine ve sanayi alanındaki gelişimin hızlandırılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Yürütülen çalışmaların Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesine, ilçeye ve Pazaryeri halkına hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kaymakam Kara, yapılan yatırımların ilçenin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına vesile olmasını temenni etti.