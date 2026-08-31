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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Demirköy Köyü’nde bulunan eski süthane ve köy okulunda incelemelerde bulundu.

Mevcut yapıların durum tespitini gerçekleştiren Kaymakam Kara, köye kazandırılabilecek her türlü değerin değerlendirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında Köy Muhtarından bilgi aldı.

Ziyarette, yapıların mevcut durumları ve köyün ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, köy meydanında vatandaşlarla da bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Kaymakam Kara’ya ziyaretlerinde İlçe Jandarma Karakol Komutanı ve Köy Muhtarı eşlik etti.