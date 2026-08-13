Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda devam eden onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Helvacı’ya incelemeleri sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru eşlik etti.

Okulda sürdürülen onarım çalışmalarının mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Helvacı, sahada incelemelerde bulunarak çalışmaların ilerleyişini değerlendirdi.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’ndaki onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte okulun fiziki koşullarının iyileştirilerek öğrenciler için daha uygun bir eğitim ortamı oluşturulması hedefleniyor.