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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Cemevi tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Etkinlik alanında Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan tarafından karşılanan Kaymakam Helvacı ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu programda birer konuşma yaptı.

Kaymakam Helvacı ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu programın ardından, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel simgelerinden biri olan aşure lokmasını hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, birlik ve beraberliği pekiştiren bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde başta Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.