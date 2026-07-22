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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Şavşat’ta kültürel mirasın en önemli simgelerinden biri haline gelen Tepeköy Geleneksel Yaşam Müzesi, anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Son yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Şavşat Kaymakamlığı görevine atanan Alperen Celepci, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve beraberindeki ilçe protokolü ile birlikte müzeyi ziyaret ederek, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Ziyarete Kaymakam Alperen Celepci, Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran, Tepeköy Muhtarı Bahattin Kızılaltun, İSARF Genel Başkanı Sinan Temiz, İstanbul Tepeköy Dernek Başkanı Süleyman Yazar, Artvin Eğitim Kültür Yaşam Derneği Başkanı Orhan Sevim, Ankara Eski Şavşatlılar Dernek Başkanı Sedat Yazar ve Dernek Koordinatörü Mustafa Yüksel katıldı.

Müze gezisi boyunca Dernek Koordinatörü Mustafa Yüksel, sergilenen yüzlerce tarihi eser, tarım aletleri, el sanatları malzemeleri ve geçmiş yaşamı anlatan bölümler hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.

Kaymakam Alperen Celepci: “Bu Müze, Kültürümüzün Hafızasıdır”

Gezi sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, Tepeköy’ün tarih boyunca ilim, irfan ve ticaret merkezi olarak önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Göreve başladıktan sonra Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Aydın ile birlikte ilk resmi ziyaretlerimizden birini Tepeköy Geleneksel Yaşam Müzesi’ne gerçekleştirdik. Burayı ilk kez görme fırsatı buldum. Gerçekten adeta tarihte bir yolculuğa çıktık. Her köşesinde geçmişimizin izlerini, büyüklerimizin emeklerini ve yaşam kültürünü görmek bizleri derinden etkiledi.

Kültürünü bilen toplumlar geleceğe daha güçlü yürür. Bu müze küçük bir bina olabilir; ancak taşıdığı anlam gönlümüzde çok büyüktür. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dedelerinin nasıl yaşadığını, hangi araçları kullandığını, hangi emeklerle bugünlere gelindiğini görmeleri büyük önem taşıyor.

Özellikle gurbette yaşayan hemşehrilerimizi, ikinci ve üçüncü kuşak gençlerimizi bu müzeyi görmeye davet ediyorum. Çünkü köklerini tanıyan insanlar geleceğini daha sağlam inşa eder.

Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği bulunan dernek yöneticilerimize, köy muhtarımıza, katkı sunan herkese ve bu değerin tanıtımını büyük bir özveriyle yapan kıymetli gazeteci Nurbay Usta’ya teşekkür ediyorum. İnşallah Şavşat’ın bütün köylerini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz.”

Başkan Durmuş Aydın: “Tepeköy Şavşat’ın Kültür Başkentlerinden Biridir”

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise müzeyi gezerken çocukluğunu yeniden yaşadığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün Sayın Kaymakamımızla birlikte Tepeköy’ün geleneksel yaşam müzesini gezdik. Buradaki birçok araç gereç bizim çocukluğumuzun bir parçasıdır. Babalarımızın kullandığı, bizim de bir dönem tanıklık ettiğimiz bu eşyaları yeniden görmek bizleri yıllar öncesine götürdü.

Tepeköy yalnızca bir köy değil; geçmişte demirciliğin, marangozluğun, el sanatlarının, eğitimin, kültürün ve ticaretin merkezi olmuş çok önemli bir yerleşimdir. Bugün de yetiştirdiği doktorları, öğretmenleri, akademisyenleri, bürokratları ve sanat insanlarıyla ülkemizin dört bir yanında adından söz ettirmektedir.

Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı Artvin Turizm Master Planı çalışmalarında Tepeköy Geleneksel Yaşam Müzesi de önemli ziyaret noktaları arasında yer aldı. Bu bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda burası çok daha fazla ziyaretçi ağırlayacaktır.

Tepeköy, Şavşat’ın kültürel kimliğini en güçlü şekilde yaşatan köylerimizin başında geliyor. Bu güzel müzeyi hazırlayan herkesi gönülden kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz: “Bu Köyün Evladı Olmaktan Gurur Duyuyorum”

Şavşat Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben bu köyde doğup büyüdüm. Çocukluğum bu sokaklarda geçti. Burada sergilenen birçok araç ve gereci bizzat kullandık, büyüklerimizin yanında gördük. Bugün Sayın Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın köyümüzü ziyaret ederek bu kültürel mirasa sahip çıkmaları bizleri son derece mutlu etti. Köyümüz adına kendilerine teşekkür ediyor, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını diliyorum.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran: “Çocuklarımız Kendi Tarihini Yerinde Öğrenmeli”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran da Tepeköylü olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bu köyün bir evladı olarak böylesine anlamlı bir müzenin oluşmasından büyük gurur duyuyorum. Kültürel mirasın korunması eğitimin de önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimizin kendi tarihini, kültürünü ve geçmişini yaşayarak öğrenmesi adına bu müze çok büyük bir eğitim merkezidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Muhtar Bahattin Kızılaltun: “Bu Müze Köyümüzün Ortak Gururudur”

Tepeköy Muhtarı Bahattin Kızılaltun ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün köyümüz adına tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Sayın Kaymakamımızın, Belediye Başkanımızın ve değerli misafirlerimizin köyümüzü ziyaret ederek müzemize gösterdikleri ilgi bizleri son derece mutlu etti. Bu müze yalnızca Tepeköy’ün değil, bütün Şavşat’ın ortak kültürel mirasıdır. Destek veren herkese köy halkım adına teşekkür ediyorum.”

SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİNDEN ORTAK MESAJ

İSARF Genel Başkanı Sinan Temiz

“Kültürünü yaşatan toplumlar geleceğe daha güçlü yürür. Bu müze birlik ve beraberliğimizin en güzel eserlerinden biridir.”

İstanbul Tepeköy Dernek Başkanı Süleyman Yazar

“Gurbette yaşayan hemşehrilerimizin köyleriyle bağını güçlendiren en önemli eserlerden biri bu müzedir. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Artvin Eğitim Kültür Yaşam Derneği Başkanı Orhan Sevim

“Bu eser yalnızca geçmişi anlatmıyor, gelecek kuşaklara kim olduğumuzu da öğretiyor.”

Ankara Eski Şavşatlılar Dernek Başkanı Sedat Yazar

“Tepeköy her zaman eğitimin, kültürün ve dayanışmanın merkezi olmuştur. Bu müze bunun en güzel göstergesidir.”

Dernek Koordinatörü Mustafa Yüksel

“Yılların emeğiyle oluşturduğumuz bu müzeye gösterilen ilgi bütün yorgunluğumuzu unutturdu. Bundan sonra da kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KURULAN BİR KÖPRÜ

Samimi sohbetlerin yapıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Tepeköy Geleneksel Yaşam Müzesi, yalnızca geçmişte kullanılan araç gereçlerin sergilendiği bir mekân olmanın ötesinde; Şavşat’ın kültürünü, yaşam biçimini, üretim anlayışını ve ortak hafızasını geleceğe taşıyan önemli bir kültür merkezi olarak bir kez daha takdir topladı.